Gastronomie am Allzeithoch? McDonalds, GS Holdings, Starbucks, Luckin Coffee

Die Gastronomiebranche ist eine der mit am stärksten betroffenen Branchen von den Maßnahmen der Regierungen im fast permanent gewordenen LockDown Modus. Doch Gastronomie ist nicht gleich Gastronomie, denn innerhalb der Branche zeichnen sich auch Gewinner ab. Die Aktie von McDonalds steht nur 15 USD unter dem Allzeithoch von 231,90 USD und die GS Holdings erschließt sich stark wachsende Märkte in Fernost. Starbucks ist bereits am Allzeithoch und kurz davor auch dieses zu erhöhen.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de