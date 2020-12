Starcore meldet Geschäftsergebnis für das zweite Quartal

Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) („Starcore“ oder das „Unternehmen“) meldet das Geschäftsergebnis für das zum 31. Oktober 2020 endende zweite Quartal für das Unternehmen und dessen Bergbaubetriebe in Queretaro (Mexiko). Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses und der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens kann im Laufe des Tages über die Website des Unternehmens unter www.starcore.com oder über SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden. Alle Finanzinformationen wurden in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt; sofern nicht anderweitig vermerkt, sind sämtliche Dollar-Beträge in Tausend kanadischen Dollar ausgewiesen.