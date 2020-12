Die V-ZUG Gruppe erwartet für 2020 ein Betriebsergebnis deutlich über dem Vorjahr

Weitgehende negative Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft der V-ZUG Gruppe sind auch im 2. Halbjahr 2020 bisher ausgeblieben. Die V-ZUG Gruppe profitiert dabei im Heimmarkt Schweiz von einem insgesamt stabilen Markt und einer entsprechend guten Nachfrage. Dies ist insbesondere auf die Aufrechterhaltung der Bautätigkeit trotz zweiter Welle der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

Im internationalen Geschäft entwickelt sich das Eigenmarkengeschäft der V-ZUG weiterhin erfreulich. Deutliche Wachstumsraten zeichnen sich in den Märkten China/Hong Kong, Australien und Deutschland ab. Der sehr erfreuliche Auftragseingang in China und Deutschland ist unter anderem auch auf die positive Marktreaktion auf die neu eröffneten ZUGORAMAs in Peking und München zurückzuführen.

Durch frühzeitige Implementierung von geeigneten Schutzkonzepten und rechtzeitiger Sicherstellung der Produktionskapazitäten kann V-ZUG die Lieferfähigkeit weiterhin vollumfänglich gewährleisten und die gesteigerte Nachfrage bedienen. Daneben ergeben sich weiterhin substanzielle Kosteneinsparungen aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen bei den Marktaktivitäten. Voraussichtlich führt dies insgesamt für das Geschäftsjahr 2020 der V-ZUG Gruppe zu einem im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöhten Nettoerlös und einer deutlichen Steigerung des Betriebsergebnisses.