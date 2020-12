EVN AG: Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2019/20

Konzernergebnis rund 200 Mio. Euro

Punktuelle Beeinträchtigungen durch Coronakrise

Anstieg des Anteils der erneuerbaren Stromerzeugung auf 59,5 % (Vorjahr: 41,4 %)

Weitere Investitionen in Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, Fernwärme und Trinkwasserversorgung in Niederösterreich

Baubeginn für eine überregionale 60 km lange Trinkwasser-Versorgungsleitung von Krems nach Zwettl

Akquisition von drei Projekten zur thermischen Klärschlammverwertung in Deutschland

Dividendenvorschlag: 0,49 Euro je Aktie





Kennzahlen

Umsatz: -4,4 % auf 2.107,5 Mio. Euro

EBITDA: -6,5 % auf 590,4 Mio. Euro

EBIT: -32,3 % auf 273,1 Mio. Euro

Konzernergebnis: -33,9 % auf 199,8 Mio. Euro

Nettoverschuldung: 1.037,7 Mio. Euro (30. September 2019: 999,5 Mio. Euro)





Energiewirtschaftliches Umfeld

Das Geschäftsjahr 2019/20 war in allen drei Kernmärkten der EVN von deutlich wärmeren Temperaturen geprägt als das Vorjahr. Volle Erdgasspeicher und ein - unter anderem auch durch Covid-19 bedingter - Nachfragerückgang führte zu einer Reduktion der Spotmarktpreise für Erdgas. In den Großhandelspreisen für Strom wirkte sich Covid-19 nur im kurzfristigen Bereich aus. Auf dem Terminmarkt ist eine Rückkehr der Strompreise auf Vor-Corona-Niveau zu erkennen. Der Marktpreis für CO 2 -Emissionszertifikate entwickelte sich im Jahresverlauf volatil, lag im Durchschnitt aber leicht über dem Vorjahreswert.



Auswirkungen der Coronakrise

Als Betreiber kritischer Infrastruktur war die EVN auf das Pandemieereignis gut vorbereitet und konnte sich bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen auf die seit 2009 bestehende Konzernanweisung "Pandemievorsorge EVN" stützen. Dank des integrierten Geschäftsmodells und der breiten Kundendiversifikation hat die Coronakrise das operative Ergebnis der EVN im Geschäftsjahr 2019/20 nur punktuell beeinträchtigt. Vereinzelte Verzögerungen bei Bauvorhaben bzw. Investitionen infolge des Lockdowns im Frühjahr 2020 sollen im Geschäftsjahr 2020/21 aufgeholt werden.