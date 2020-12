Eclipse Gold kündigt Änderung der Finanzierungskonditionen an

„NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT“

Vancouver (British Columbia), 15. Dezember 2020. Eclipse Gold Mining Corp. („Eclipse“) (TSX-V: EGLD, OTC: EGLPF) freut sich in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Konditionen der Finanzierung mittels Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 20 Millionen Dollar (das „Angebot“), das von einem Vermittlerkonsortium unter der Leitung von Stifel GMP, das auch Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited und PI Financial Corp. beinhaltet, auf „Best Efforts“-Basis durchgeführt wird, geändert hat. Das Angebot erfolgt in Verbindung mit der geplanten Transaktion mittels eines sogenannten Plan of Arrangement (die „Transaktion“) zwischen Northern Vertex Mining Corp. („Northern Vertex“) und Eclipse, die am 8. Dezember 2020 angekündigt wurde.

Michael G. Allen, President von Eclipse, meint dazu: „Die Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar werden jetzt auch einen halben Warrant beinhalten, wobei jeder ganze Warrant innerhalb von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von je 0,80 Dollar gegen eine Aktie des fusionierten Unternehmens eingetauscht werden kann. Investoren, die Bezugsrechtszertifikate erwerben, werden nach Umwandlung dann im Besitz von Aktien und Warrants des Unternehmens sein, das aus dem Zusammenschluss von Northern Vertex und Eclipse hervorgeht.“

Gemäß den geänderten Konditionen des Angebots werden die Zeichner Bezugsrechtszertifikate (die „Bezugsrechtszertifikate“) zum Preis von 0,50 Dollar pro Stück erwerben, wobei jedes Bezugsrechtszertifikat automatisch in eine durch 1,09 geteilte Einheit von Eclipse (die „Eclipse-Einheiten“) umgewandelt (ohne weitere Vergütung und ohne weiteren Handlungsbedarf durch deren Inhaber) wird, sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus der Treuhand erfüllt sind - was vor dem 31. März 2021 erfolgt sein muss.

Die Eclipse-Einheiten, die mit der Umwandlung der Bezugsrechtszertifikate erworben werden, werden gemäß dem Plan of Arrangement in Einheiten von Northern Vertex (die „Northern Vertex-Einheiten“) umgetauscht, womit die Käufer der Bezugsrechtszertifikate für jedes im Rahmen des Angebots erworbenes Bezugsrechtszertifikat eine Northern Vertex-Einheit erhalten. Jede Northern Vertex-Einheit wird aus einer Stammaktie von Northern Vertex (eine „Northern Vertex-Aktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant von Northern Vertex (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) bestehen. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,80 Dollar gegen eine Northern Vertex-Aktie eingelöst werden.