Carlyle kündigt Änderung von Warrants an

15. Dezember 2020 - Carlyle Commodities Corp. (CSE: CCC, FWB: 1OZ, OTC: DLRYF) („Carlyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Konditionen von insgesamt 15.827.000 Warrants (jeder ein „Warrant“) geändert hat. Diese Warrants wurden in Verbindung mit der nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens begeben, die in drei Tranchen am 27. März 2020, 29. April 2020 bzw. 15. Mai 2020 abgeschlossen wurde.

Die Konditionen der Warrants wurden dahingehend geändert, dass die Warrants nun auch Gegenstand einer vorzeitigen Verfallsklausel sind. Demzufolge kann das Unternehmen jederzeit nach dem jeweiligen Ausgabedatum der Warrants den Verfall der Warrants vorziehen, sollte der tägliche Handelskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) (oder an einer anderen Börse, an der die Stammaktien des Unternehmens möglicherweise gehandelt werden) an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,40 Dollar oder mehr betragen. In solch einem Fall kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants per Pressemeldung darüber in Kenntnis setzen, dass die Warrants am dreißigsten Tag nach dem Datum, an dem die Pressemeldung veröffentlicht wurde, verfallen.

Nähere Informationen zu den Warrants entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen des Unternehmens vom 27. März 2020, 30. April 2020 bzw. 15. Mai 2020, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) zur Verfügung stehen.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit Hunter Dickinson Inc. („HDI“) eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet. Außerdem hat es eine Option auf den Erwerb einer 50-%-Beteiligung am Projekt Jake. Beide Projekte liegen in B.C. Carlyle hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem Symbol „CCC“ notiert.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON CARLYLE COMMODITIES CORP.

„Morgan Good“

Morgan Good

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Direktor

T: 604-715-4751

E-Mail: morgan@carlylecommodities.com

W: www.carlylecommodities.com

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.