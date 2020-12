PRESSEMITTEILUNG



Börse Düsseldorf: Upgrade der SynBiotic SE - Europäische Cannabinoid-Plattform neu im Primärmarkt



Düsseldorf, 16. Dezember 2020 - Die SynBiotic SE (ISIN: DE000A2LQ777, WKN: A2LQ77) mit Sitz in München steigt heute in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf auf. Die Gesellschaft ist als Plattform auf Unternehmen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik und Arzneimittel mit Spezialisierung auf Cannabinoide fokussiert. Ihr Ziel ist es, als Unternehmensgruppe die gesamte Wertschöpfungskette für Verbraucher zugänglich zu machen. Die Aktien der Gesellschaft notieren seit dem 11. November 2019 im allgemeinen Freiverkehr. Die Gesellschaft vollzieht nach einem Reverse IPO im April nun das Upgrade in das Qualitätssegment der Börse Düsseldorf.



"Die Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf ist ein wichtiger Baustein in unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns sehr über die Chance, uns in diesem Segment zu positionieren und damit neue Anlegergruppen ansprechen zu können", sagt Lars Müller, CEO der SynBiotic SE. Die hohen Transparenzpflichten für Emittenten im Primärmarkt bieten Anlegern die Möglichkeit, sich umfangreich über Unternehmen zu informieren und damit ein höheres Maß an Sicherheit.



Zur Wachstumsfinanzierung führt SynBiotic derzeit eine Kapitalerhöhung durch und will im Dezember 2020 bis zu 375.000 neue Aktien platzieren. "Mit zusätzlichem Kapital planen wir in den kommenden Monaten die Übernahme weiterer Unternehmen mit dem Ziel, unser Portfolio erweitern zu können. Des Weiteren möchten wir in die Grundlagenforschung, die synthetische Produktion von Cannabinoiden sowie in die Entwicklung und Zulassung innovativer Arzneimittel und rezeptfreier Wellness-Produkte investieren, die keinerlei berauschende Bestandteile enthalten", ergänzt Müller.

