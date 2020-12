Alleine in diesem Jahr hat der Euro gegenüber der türkischen Lira in der Spitze um gut 53 Prozent auf ein Rekordniveau von 10,2026 TRY aufgewertet. Mitte November stellte sich nach Erreichen der lange favorisierten Zielzone von 10,00 TRY eine heftige Korrektur eine, die zunächst auf 9,00 TRY abwärts reichte. Die darauf anschließende Erholungsbewegung der letzten Wochen endete im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements und somit dem maximalen Erholungsziel. Gut möglich, dass sich ein erneuter Pullback auf der Unterseite einstellt, die technische Auswertung würde ein tieferes Tief, als das aus Ende November durchaus rechtfertigen.

Bullen geht die Puste aus

Noch kann sich das Cross EUR/TRY auf einem vergleichsweise hohen Niveau behaupten, Abschläge unter 9,3870 TRY würden Anzeichen für einen bevorstehenden Ausverkauf zurück auf den diesjährigen Trend um 9,1769 TRY aussenden. Bei einem Trendbruch dürften sofort die Novembertiefs bei 8,8949 TRY in den Fokus geraten, eine saubere technische Umsetzung könnte infolgedessen Abschläge auf 8,60 TRY hervorrufen. Durch den Einsatz des Mini Future Short Zertifikates WKN VQ1DWJ kann bei vollständiger Ideenumsetzung eine Rendite von 100 Prozent entstehen. Das Risiko ist jedoch vergleichsweise groß, es wird nämlich gegen den vorherrschenden Aufwärtstrend gehandelt. Ein Kurssprung mindestens über 9,80 TRY dürfte dagegen zu einem Folgeanstieg an rund 10,00 TRY und womöglich noch 10,2026 TRY führen. Ob sich an dieser Stelle aber anschließend nicht ein Doppelhoch ausbreitet, wird erst im weiteren Verlauf festgestellt werden können.