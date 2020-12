Event is coming home bringt Events nach Hause

München, 16. Dezember 2020 Die Event is coming home GmbH hat zu Wochenbeginn unter gleichnamiger Website eine Online-Plattform gelauncht, auf der Eventorganisatoren einfach und schnell eine digitale Veranstaltung für Mitarbeiter, Freunde und Kunden zusammenstellen können. Die Website www.event-is-coming-home.com ermöglicht einen anwenderfreundlichen Bestellprozess: Dank des Baukastenprinzips ist ein Event in wenigen Schritten konfiguriert und bestellt. Dabei entscheidet der Organisator, wie facettenreich die jeweilige Veranstaltung sein soll. Das Spektrum reicht von der Online-Location und dem passenden Rahmenprogramm mit ausgewählten Künstlern bis hin zu Eventboxen, die aus frisch zubereiteten und eingeweckten Speisen, Getränken, Dekoration und gebrandeten Give-aways bestehen. Die Eventboxen werden zu jedem Teilnehmer nach Hause versendet.

Hinter Event is coming home stehen zwei Gründer, die eine beachtliche Erfahrung in den Bereichen Live-Kommunikation und digitale Geschäftsmodelle mitbringen. Christopher Stunder, Co-Founder von Event is coming home, ist seit zehn Jahren in der Eventbranche tätig und verfügt über fundiertes Know-how, das er sowohl auf Agentur- und Konzernseite als auch als Freelancer sammeln konnte. Tilman Schwarz, ebenfalls Co-Founder von Event is coming home, verfügt über internationale C-Level Erfahrung und ist seit 2015 als Berater und Gründer im Strategie-, Innovations- und Start-up-Umfeld tätig.

Sie haben die Vision, dass Menschen jederzeit und an jedem Ort gemeinsame Erlebnisse teilen können. "Es war uns wichtig, digitale Events anhand eines einfachen Bestellprozesses und einer komplett digitalen User-Journey für jeden zugänglich zu machen", sagt Schwarz. "Somit ist Event is coming home ein One-Stop-Shop für digitale Events, bei dem der Kunde alles aus einer Hand bekommt", fügt Schwarz hinzu. "Dabei haben wir größten Wert darauf gelegt, Facetten und damit auch den emotionalen Charakter einer physischen Veranstaltung in den virtuellen Raum zu transportieren", sagt Stunder.

Event is coming home ist in der Idee begründet, dass Events - vor allem in der aktuellen Zeit - neu gedacht werden müssen: Veranstaltungen finden nicht physisch vor Ort, sondern vermehrt in einem multidimensionalen Kontext statt. In einer Welt, die geprägt ist von Dezentralisierung, Flex- und New-Work, Nachhaltigkeit, Homeoffice und natürlich der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung, unterliegt auch die Eventbranche einem Wandel.

Das Start-up arbeitet mit einem großen Partnernetzwerk aus der Eventbranche zusammen und hat bereits erste namhafte Kunden gewinnen können. Zunächst fokussiert sich Event is coming home mit den Eventformaten Jahres-Kick-off, Kunden- und Firmenevent auf den B2B-Bereich, wird aber im neuen Jahr weitere Formate, wie Geburtstagsfeier, Feierabendbier und Dinner Party, im B2C-Bereich launchen. Die verschiedenen Eventformate sind ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen bestellbar.

