Die HelloFresh SE verzeichnete in den meisten Märkten eine anhaltend außergewöhnlich starke Nachfrage, die teilweise durch die noch andauernde COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Sperrmaßnahmen beeinflusst wurde. Infolgedessen erhöht das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr 2020 für die HelloFresh-Gruppe währungsbereinigt von zuvor zwischen 95% und 105% auf jetzt zwischen 107% und 112%. Im Q3 2020 - vor dem Hintergrund weltweiter Lockerung der strengen Corona-Regeln - blieben die Kunden der Firma treu und sorgten für eine konstante Umsatzentwicklung (Es wurden 970,2 Millionen Euro ausgewiesen). Aktuell werden europaweit die Corona-Regeln wieder verschärft und Hello Fresh steht aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ein steigender Umsatz ins Haus, bevor eine Durchimpfung gegen Mitte bzw. Ende 2021 ihre Wirkung entfaltet. Der CEO von HelloFresh - Dominik Richter - geht weiter von einer nachhaltigen Entwicklung des Geschäftes auch nach der Pandemie aus.

Zum Chart

Der Aktienkurs von HelloFresh befand sich bis Anfang August 2020 in einem rund ein Jahr andauernden Aufwärtstrend, der in der Zeit des Corona-Sell-Offs (Ende Februar bis Mitte März) nur kurz unterbrochen wurde. Die Steigung des Trends entspricht einer annualisierten Verzinsung von 390 %. Ein weiteres Jahr mit einem vergleichbaren Kurszuwachs war nicht zu erwarten. Ab Anfang Juli 2020 zeichnet sich folglich auch eine Ermüdung der rasanten Kurssteigerung ab. Der Kurs bildet ab diesem Zeitpunkt einen sehr leichten Aufwärtstrend aus, der zusätzlich von starken Ausschlägen charakterisiert wird. Aktuell hat der Wert so einen Ausschlag ausgebildet und der Kurs ist an die obere Begrenzung des Trends gewandert. Der MACD befindet sich auch im überkauften Bereich. Kurzfristig ist mit einer Konsolidierung zu rechnen, die aber innerhalb des Trends bleiben sollte. Hier bietet sich die Unterstützung bei 45,68 Euro an. Mittelfristig ist aber davon auszugehen, dass sich der Kurs weiter nach oben entwickelt und das Ziel bei68 Euro ins Visier nimmt.