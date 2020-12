Anlegerverlag BioNTech: Das war die Wende!? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.12.2020, 08:51 | 68 | 0 | 0 16.12.2020, 08:51 | Foto: www.anlegerverlag.de Die BioNTech-Aktie ist am Montag heftig unter die Räder gekommen. So verlor der Kurs an der US-Technologiebörse Nasdaq fast 15 Prozent und rutschte von 130 US-Dollar auf nur noch 108 US-Dollar ab. Doch gestern konnte sich BioNTech schon wieder etwas berappeln. So verbesserte sich die Aktie zum Handelsende auf 111,20 US-Dollar, was ein Plus von rund 2,7 Prozent bedeutete. Doch wie geht es mit der Impfstoffhoffnung nun weiter? Nach der Wahnsinns-Rallye 2020 – welche Impfstoff-Aktie verspricht 2021 die größten Gewinne? Einfach hier klicken. Während in den USA und Großbritannien die Impfungen gegen das Corona-Virus bereits unter Volldampf laufen, dauert die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs in Europa noch. Voraussichtlich am 23. Dezember wird die europäische Arzneimittelbehöre Ema die Zulassung erteilen, sodass quasi an Weihnachten mit den Impfungen begonnen werden kann. Die Impfzentren in Deutschland beispielsweise stehen Gewehr bei Fuß, um loszulegen. BioNTech: +219 Prozent, Moderna: +631 Prozent! Die 2020er-Ergebnisse der Impfstoff-Aktien sind beeindruckend. Doch wie geht es 2021 weiter? Welche Aktie macht das Rennen? BioNTech? Moderna? Oder doch CureVac? Lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, mit welcher Aktie Sie die größten Gewinnchancen haben. Hier geht’s zum Download.



