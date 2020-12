Foto: finanzbusiness Das Bankhaus von der Heydt gibt Euro-Stablecoin heraus Nachrichtenquelle: Finanz Business 37 | 0 | 0 16.12.2020, 08:46 | Der Krypto-Markt dockt an die Banken an. Ein wichtiger Schritt: Gemeinsam mit Bitbond wagt das technologieaffine Bankhaus den Schritt in Richtung Kryptowährung - und will so auch konservativen Anlegern eine Brücke hin zu digitalen Assets bauen, wie FinanzBusiness erfuhr.

