Für die Aktienmärkte beginnen nun die drei entscheidenden Tage, die darüber entscheiden, ob nach der Monster-Rally im November nun noch eine Jahresendrally "oben drauf kommt". Heute zunächst die wichtigen US-Einzelhandelsumsätze, dann später die Fed (wir berichten "live" bei FMW). Noch in dieser Wocher dürfte auch die Entscheidung in Sachen US-Stimulus fallen - den die Aktienmärkte bereits voll eingepreist haben. Und am Freitag dann der große Verfall, der aufgrund der massiven Call-Optionsvolumina durchas für heftige Bewegungen (schon im Vorfeld?) sorgen kann. Der US-Dollar nun an einer entscheidenden Untestützung - ein Bruch dieser Unterstützung wäre positiv für Risiko-Assets. Schafft der Dax heute den Ausbruch aus seiner Seitwärtsrange?

