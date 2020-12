NILEMDO ▼ (Bempedoinsäure) Tabletten und das Kombinationspräparat mit Ezetimib NUSTENDI ▼ (Bempedoinsäure und Ezetimib) Tabletten als erste Vertreter einer neuen Klasse von Cholesterin-senkenden Arzneimitteln in der Schweiz zugelassen

Daiichi Sankyo Europe GmbH (im Folgenden „Daiichi Sankyo“) und Esperion Therapeutics (NASDAQ: ESPR) gaben heute die Zulassungen von NILEMDO ▼ (Bempedoinsäure) Tabletten und NUSTENDI ▼ (Bempedoinsäure und Ezetimib) Tabletten durch Swissmedic bekannt. Mit den beiden Präparaten stehen nun in der Schweiz Menschen mit hohen Werten für das Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) neue Behandlungsoptionen zur Verfügung.

Bempedoinsäure ist seit zwei Jahrzehnten das erste zugelassene Arzneimittel mit einmal täglicher Einnahme für Patienten, die Schwierigkeiten haben, ihre Cholesterin-Zielwerte zu erreichen. In einer neueren Beobachtungsstudie erzielten zwei Drittel der Schweizer Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko nicht ihre von der European Society of Cardiology vorgegebenen LDL-C-Zielwerte.3 Patienten, denen es nicht gelingt, ihren LDL-C-Wert auf den Zielwert zu reduzieren, haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. 4 In den letzten 20 Jahren hat die Häufigkeit hoher Cholesterin-Werte bei älteren Menschen in der Schweiz zugenommen.5

„Kardiovaskuläre Erkrankungen sind weiterhin eine führende Todesursache in der Schweiz. Die Tatsache, dass 2017 mehr als 30 % der landesweiten Todesfälle in diese Kategorie fielen zeigt, wie gross der Bedarf für neue Behandlungsoptionen für die vielen Menschen ist, die Schwierigkeiten haben, ihren LDL-C-Zielwert mit bestehenden lipidsenkenden Therapien zu erreichen“, so Dr. Lucas Schalch, Country Manager bei Daiichi Sankyo Schweiz. „Die heute erfolgten Zulassungen von NILEMDO und NUSTENDI haben enorme Bedeutung für die Sekundärprävention, da die Präparate den Patienten neue und einfach anzuwendende Behandlungsoptionen bieten. – Und sie sind ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, das Risiko durch atherosklerotisch kardiovaskuläre Erkrankungen zu reduzieren.“