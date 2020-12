BioNTech und Fosun Pharma schließen Liefervereinbarung mit China für mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff

Lieferabkommen unterstreicht Engagement und Bemühungen der beiden Unternehmen, einen Impfstoff in China verfügbar sowie für die breite Bevölkerung zugänglich zu machen

Lokale Phase-2-Studie mit mRNA-basiertem COVID-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 läuft derzeit in Jiangsu, China

MAINZ, Deutschland und SHANGHAI, China, 16. Dezember 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) und Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. („Fosun Pharma“ oder „die Gruppe“; Börsensymbol: 600196.SH, 02196.HK) gaben eine erste Liefervereinbarung mit China (Festland) über 100 Millionen Dosen ihres mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs BNT162b2 im Jahr 2021 bekannt, abhängig von einer möglichen Zulassung. Die initialen Dosen werden von BioNTechs Produktionsstätten in Deutschland bereitgestellt.

„Wir danken der chinesischen Regierung und der chinesischen Arzneimittelbehörde für ihren Einsatz und das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Fähigkeiten, einen Impfstoff zu entwickeln, mit dem wir einen Beitrag gegen diese verheerende Pandemie leisten können“, sagte Prof. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. „Diese gemeinsame Entwicklungsarbeit mit Fosun Pharma unterstreicht die Bedeutung von globaler Zusammenarbeit. Sie spiegelt auch unsere Strategie wider, unseren Impfstoff weltweit zur Verfügung stellen zu wollen. Diese Liefervereinbarung ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres gemeinsamen Ziels, den Menschen weltweit einen sicheren und wirksamen Impfstoff zur Verfügung zu stellen.“

„Seit dem Ausbruch der COVID-19-Epidemie haben wir eng mit BioNTech zusammengearbeitet. Zusammen mit der Unterstützung des Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council, insbesondere mit der National Medical Products Administration, der National Health Commission, dem Ministry of Science and Technology sowie weiteren Behörden konnten wir Forschung, Entwicklung und klinische Testung unseres mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffes in China zügig vorantreiben. Unter der Voraussetzung, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist, unterstützen wir aktiv die Vermarktung des Impfstoffs in China. Der mRNA-basierte BNT162b2-Impfstoff ist ein exzellentes Beispiel für eine erfolgreiche internationale Forschungs- und Entwicklungskollaboration“, sagte Wu Yifang, Chairman und CEO von Fosun Pharma. „Wir freuen uns, mit BioNTech ein Lieferabkommen abgeschlossen zu haben. Dies ist ein wichtiger Schritt in Fosun Pharma und BioNTechs Bemühungen, einen Impfstoff für die breite Bevölkerung in China verfügbar sowie zugänglich zu machen.“