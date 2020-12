DGAP-Media / 16.12.2020 / 09:20

Startschuss für TIER Energy Network in Deutschland - Münster wird erste deutsche Stadt mit innerstädtischem Netzwerk von Ladestation

Nach Ein führung neuer E-Scooter-Generation bringt TIER ein Netzwerk von Ladestationen nach Münster, die von lokalen Geschäften betrieben werden

Innovative Wechseltechnologie ermöglicht es Nutzern gegen Freiminuten Batterien auszutauschen, wodurch ein noch nachhaltigerer Betrieb entsteht

Zu den Partnergeschäften zählen McDonald's, Tankstellen der Westfalen AG, Domino's Pizza sowie zahlreiche Cafés und Lebensmittelgeschäfte

Berlin/Münster, 16. Dezember 2020 - TIER, der führende europäische Anbieter im Bereich Mikromobilität, bringt sein innovatives Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge - das TIER Energy Network - nun auch nach Deutschland. Als erste deutsche Stadt erhält Münster ein innerstädtisches Netzwerk von Ladestationen, das den täglichen Betrieb des Unternehmens noch nachhaltiger gestaltet und den städtischen Verkehr revolutionieren soll. ​​​​​Der Berliner Mikromobilitätsanbieter TIER bringt sein bereits in Finnland erfolgreich eingeführtes Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge nun auch nach Deutschland. Münster ist die erste deutsche Stadt, in der in Zusammenarbeit mit Partnergeschäften Nutzern ermöglicht wird, eigenständig Batterien an Ladestationen, die in der gesamten Münsteraner Innenstadt verteilt sind, auszutauschen und im Gegenzug Freiminuten zu erhalten. Ermöglicht wird dies durch ein neues E-Scooter-Modell mit innovativer Batteriewechseltechnologie. Das Resultat ist ein noch nachhaltigerer Betrieb, der einen Großteil des zusätzlichen Verkehrs, der bisher mit dem Betreiben von E-Scooter-Flotten verbunden waren, beseitigt. Die Ladestationen, die sich in Lebensmittelgeschäften, Cafés und anderen Partnerstandorten befinden, sind vollautomatisch und erfordern keine Beaufsichtigung durch Personal, sondern können einfach an das Stromnetz angeschlossen werden - ohne die Notwendigkeit einer aufwändigen Installation. Das Aufstellen einer Ladestation ist für die Partner mit keinerlei Kosten verbunden, da TIER auch für den verbrauchten Strom aufkommt.