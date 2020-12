Aktien Frankfurt Eröffnung DAX sprengt den Deckel weg – Startschuss für Jahresendrally ist gefallen

Die Anleger sind heute frohen Mutes in den Handelstag gestartet. Die Gespräche um das Konjunkturpaket in den USA kommen ins Rollen. Einige sprechen von einem Abschluss noch in dieser Woche.

Die Anleger sind heute frohen Mutes in den Handelstag gestartet. Die Gespräche um das Konjunkturpaket in den USA kommen ins Rollen. Einige sprechen von einem Abschluss noch in dieser Woche. Und heute Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve ihre erste Sitzung nach den Präsidentschaftswahlen abhalten. Knüpft die Federal Reserve an die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank über eine weitere Lockerung der Geldpolitik an, könnte das zu einem Freudensprung am Aktienmarkt führen. Der Sprung des Deutschen Aktienindex heute Morgen über 13.462 Punkte ist der wichtige Schritt, um mit dem höheren Erholungshoch seit dem Corona-Crash die charttechnische Situation aufzuwerten. Immer wieder an diesem Hoch zu scheitern, kann irgendwann dazu führen, optimistisch gestimmte Anleger zu zermürben. Mit dem Wind der Wall Street im Rücken unternimmt der DAX heute den entscheidenden Versuch, den Weg bis zum Allzeithoch und darüber freizumachen. Die Jahresendrally könnte damit endgültig gestartet sein. Sorge bereiten allerdings immer noch voll investierte institutionelle Investoren und überaus optimistisch gestimmte Privatanleger. Denn sollte der Großteil von Ihnen nur darauf warten, dass die Kurse weiter steigen, hätte der Markt nicht mehr viel Potenzial nach oben und die Rückschläge könnten schneller kommen als erwartet. Lesen Sie auch: Nio beschafft sich Geld – Was macht die Aktie? CureVac Aktie zieht an - Impfstoff geht in die entscheidende Phase Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"! DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de









