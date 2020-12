HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vossloh nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 38 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit über künftige Investitionspläne für Bahn-Infrastruktur sei geringer geworden, schrieb Analyst Otto Sieber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Bahntechnik-Unternehmen sei gut aufgestellt, um vom Megatrend der Kohlendioxid-Verringerung zu profitieren./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben