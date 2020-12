Toronto 16.12.2020 - Die beiden Cannabisproduzenten Aphria und Tilray wollen künftig kooperieren und so die Herausforderungen des Marktes angehen. Die Papiere beider Unternehmen legen kräftig zu.



Gestern Abend zeichnete es sich bereits ab, nun herrscht Gewissheit. Aphria und Tilray gehen zusammen und schaffen so den größten Cannabiskonzern der Welt.





Der Deal wird ein Unternehmen schaffen, das rund 4,8 Mrd. CAD wert ist, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Der Umsatz des kombinierten Konzerns liegt bei rund 874 Mio. CAD.Aphria wird im Zuge der Übernahme einen Aufschlag von 23 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs von 7,87 USD je Tilray-Papier zahlen. Die Aktie wird dann an der NASDAQ gehandelt und Tilrays Symbol behalten.Aphrias CEO Irwin Simon sagte, dass Aphria expandieren muss. Mit Tilray habe man einen guten Weg gefunden, da das Unternehmen in den USA sitzt und international aufgestellt ist. Tilray verfügt über eine Produktionsstätte in Portugal, während Aphria zwei Assets in Deutschland hat.Die Übernahme soll binnen 24 Monaten rund 100 Mio. CAD Einsparungen einbringen.Papiere von Aphria klettern nachbörslich um 7,4 Prozent, für Tilray geht es um fast 24 Prozent nach oben.