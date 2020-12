DETECT-Programmstudien bestätigen die klinische Relevanz von CTC- HER2-Phänotypen bei metastasierten Brustkrebspatienten mit HER2-negativem Primärtumor und positiver Auswirkung der Anti-HER2-Referenzbehandlung auf das Gesamtüberleben

Die auf dem Brustkrebssymposium 2020 in San Antonio vorgestellten Ergebnisse bestätigen die Relevanz des Screenings auf HER2 + CTCs aus Blutproben bei Patienten mit einer HER2-negativen Primärtumorbiopsie zur Optimierung der Behandlungsstrategie und des Patientenergebnisses.

BOLOGNA, Italien und HUNTINGDON VALLEY, Pa, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, ein Pionier im Bereich der Flüssigbiopsie-Technologie, gab heute neue Daten aus dem DETECT-Studienprogramm bekannt. Diese Daten konzentrierten sich auf Frauen mit HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs (MBC) basierend auf einer Primärtumorbiopsie und HER2+ CTCs. Die Ergebnisse dieses umfangreichen Programms zeigen, dass das Screening auf HER2+ CTCs in den Blutproben dieser Patientinnen ein wichtiges Instrument ist, um Therapieentscheidungen zu treffen und die Patientenergebnisse zu verbessern. Darüber hinaus zeigt die randomisierte DETECT III-Phase-III-Studie, die in einer Poster-Spotlight-Konferenz während des Brustkrebssymposium 2020 in San Antonio diskutiert wurde, dass die Hinzunahme von Referenz-HER2-zielgerichtetem TKI (Tyrosinkinase-Inhibitor) Lapatinib zur Standardtherapie einen positiven Einfluss auf das OS (Gesamtüberleben) in dieser speziellen Patientenpopulation hat. Das DETECT-Programm ist die bislang größte Screening-Analyse zum Mehrwert der Berücksichtigung der HER2+ -Überexpression durch CTCs bei Frauen mit einer primären HER2-negativen Brustkrebstumorbiopsie, um das Patientenmanagement zu optimieren.