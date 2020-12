Nagarro nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf

München / Frankfurt, 16. Dezember 2020 - Nagarro SE (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220; FRA: NA9), ein weltweiter Marktführer im Bereich digitale Produktentwicklung, hat heute den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Der Eröffnungskurs lag bei 69,00 Euro, was einer Marktkapitalisierung von 785,39 Millionen Euro entspricht. Die Börsennotierung von Nagarro folgt dem Abschluss der Abspaltung von Allgeier SE.

Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) bei Nagarro, sagt: "Über 8.400 Nagarrianer arbeiten mit Begeisterung in 25 Ländern, um unseren wunderbaren Kunden erstklassige Digital Engineering Services zu liefern. Und jeder Einzelne von uns kann heute zu Recht stolz sein. Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel unserer Reise zu beginnen, jetzt als unabhängiges börsennotiertes Unternehmen."

Nagarro bietet ein Full-Service-Portfolio, das Digital Product Engineering, Digital Commerce und Customer Experience, Managed Services, Beratung für Unternehmensressourcenplanung (ERP) sowie weitere Dienstleistungen umfasst. Nagarro verfügt über eine diverse und loyale Blue-Chip-Kundenbasis von über 750 Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen. Nagarro erzielte im Gesamtjahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 402 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 58 Millionen Euro, sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 14 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 erreichte der Umsatz 321 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA belief sich auf 58 Millionen Euro. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 18 Prozent.

Über Nagarro

Nagarro (Börsenkürzel FRA: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.