JPMORGAN belässt Safran auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein Gespräch mit dem Finanzvorstand des Technologieunternehmens habe ergeben, dass die Geschäftsentwicklung planmäßig verlaufe, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das kommende Jahr erschienen die Konsensschätzungen allerdings zu hoch./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 01:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.