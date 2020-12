Allen Grund zur Freude haben heute Deutsche EuroShop-Aktionäre. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Auf 18,09 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund eins Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 18,27 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Für alle Deutsche EuroShop-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.