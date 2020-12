Wien (APA-ots) - - Gemeinsam was bewegen: Jeder Schritt zählt. - Pro 1.000 Schritte spendet Drei Hilft einen Teller warme Suppe. - Drei Hilft-Winteraktion für die Gäste des Canisibus, den Suppenbus der Caritas Wien.



Wie in den vergangenen Jahren unterstützt das

Telekommunikationsunternehmen Drei mit seiner sozialen Initiative "Drei Hilft" und der Winteraktion auch heuer wieder den Canisibus, den Suppenbus der Caritas Wien. Das diesjährige Motto: Gemeinsam was bewegen. Social Media-Nutzer laden dafür ihre Tagesergebnisse an Schritten als Screenshot oder Foto unter den Postings zur Aktion auf der Drei Hilft- oder der Drei Österreich-Facebook-Seite hoch. Jeder kann mitmachen, denn jeder Schritt zählt. Für jeweils 1.000 Schritte der User spendet Drei Hilft einen Teller warme Suppe an die Gäste des Canisibus. So werden Drei und seine Fans gemeinsam dafür sorgen, dass sich der Suppenbus weiter verlässlich durch die Stadt bewegen und warme Mahlzeiten verteilen kann. Die Aktion läuft ab sofort bis 27.1.2021. Mehr auf [www.drei.at/winteraktion]

