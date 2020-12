Datametrex AI bringt neue Nexalogy-Technologie „SMART“

Toronto, Kanada, 16. Dezember 2020 – Datametrex AI Limited (das „Unternehmen“ oder „Datametrex“) (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich, die Markteinführung der neuen Nexalogy-Technologie SMART, einer Technologie zur automatisierten Berichterstattung in den sozialen Medien, bekannt zu geben.

Wie bereits zuvor gemeldet, handelt es sich bei Nexalogy’s SMART um eine moderne proprietäre Künstliche Intelligenz-Technologie. SMART reduziert die menschliche Beteiligung an der Datenanalyse und Berichterstattung auf ein Minimum. Es verringert den Zeitaufwand für die Integration und Interpretation großer Datensätze sowie für die Erstellung von Berichten erheblich. Es ist nun vollumfänglich verfügbar.

Mit der KI-gestützten Technologie des automatisierten Reportings hebt SMART NexaIntelligence auf die nächste Stufe. Die neue Technologie punktet mit der raschen Generierung von Berichten mit allen Visualisierungen von NexaIntelligence und erweitert damit die Berichterstattungskapazitäten der Analysten. Personalressourcen sind normalerweise Mangelware. SMART integriert größere Datenmengen in kleinere, besser überschaubare Berichte und reduziert damit die Anzahl der zur Ermittlung von Inhalten erforderlichen Personenstunden erheblich.

Unsere Künstliche Intelligenz liest die Texte vorab, wählt Schlüsselwörter aus und fasst Themen rasch, zuverlässig und präzise zusammen. Die KI-Technologie erstellt auf der Grundlage unserer Algorithmen leistungsstarke Berichte und wählt automatisch die wichtigsten Originalbeiträge aus, die aufgenommen werden sollen – innerhalb von Minuten anstelle von Stunden. Analysten können Filter für die Daten festlegen, um automatische Berichte über Teilmengen der Daten zu erhalten, die auf bestimmte Zeiten, Institutionen, Social-Media-Nutzer oder Themen fokussiert sind. Das bedeutet, dass Trends in den sozialen Medien rascher und einfacher erfasst werden können und die Firmen damit immer am Ball bleiben.

Die Zeitplanungsfunktionalität von SMART ermöglicht es den Unternehmen, das Reporting passend zu den jeweiligen Zeitplänen oder als Reaktion auf auslösende Ereignisse in den Daten selbst zu strukturieren. Mit Künstlicher Intelligenz verfasste Berichte werden den Analysten in bequemen und leicht leserlichen Datenformaten wie WORD oder PDF übermittelt. Die Raw JSON-Outputs der Nexalogy-Programmierschnittstelle können auch in White-Label-Produkten verwendet werden.