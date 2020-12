Die Aktie des US-amerikanischen E-Autobauers konnte seit unserer letzten Kommentierung zunächst weitere Akzente auf der Oberseite setzen, befindet sich nun allerdings in einer interessanten, gleichzeitig aber mit Risiken

Die Aktie des US-amerikanischen E-Autobauers konnte seit unserer letzten Kommentierung zunächst weitere Akzente auf der Oberseite setzen, befindet sich nun allerdings in einer interessanten, gleichzeitig aber mit Risiken behafteten charttechnischen Konstellation.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.11. hieß es unter anderem „[…]Aus charttechnischer Sicht legte eine Dreiecksformation den Grundstein für die aktuelle Rallybewegung. Zwischen September und November bildete sich im Chart eine ansteigende Dreiecksformation (rot dargestellt) aus. Die Aktie löste diese wiederum im zweiten Versuch regelkonform über die Oberseite auf, nachdem es zunächst nach einem Ausbruch über die Unterseite aussah. Die Nachricht von der anstehenden Aufnahme der Tesla-Aktie in den S&P 500 zum 21.12. wirkte als fundamentaler Katalysator. Spätestens mit dem Ausbruch über das markante September-Hoch bei 500 US-Dollar sprengte die Aktie dann die letzten charttechnischen Fesseln. Kurzum. Die Aktie hat das Momentum auf ihrer Seite. Nach oben hin fehlen limitierende Bereiche. Dennoch ist die aktuelle Konstellation nicht ohne Risiken. Mit Gewinnmitnahmen muss gerechnet werden und diese könnte ob der veritablen Fahnenstange auch knackiger ausfallen. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 500 US-Dollar abspielen würden.“



In der Folgezeit übersprang die Aktie den psychologisch relevanten Bereich von 600 US-Dollar und markierte im Bereich von 654 US-Dollar ein neues Verlaufshochs. Die letzten Handelstage waren dann eher von einer Konsolidierung gekennzeichnet.

Zu deutlichen Rücksetzern kam es noch nicht, was zunächst für die Robustheit der Aktie spricht. Allerdings könnte man die jüngste Kursentwicklung in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation pressen. Diese sind – zumal auf so exponierten Kursniveau – nicht ohne Risiken.

Kurzum. Tesla konsolidiert auf hohem Niveau. Die potentielle symmetrische Dreiecksformation könnte einen baldigen Bewegungsimpuls ankündigen. Die Richtung ist freilich derzeit noch offen. Bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch stünde das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 654 US-Dollar zur Disposition. Sollte es für die darüber gehen, stünde die Tür auf der Oberseite offen. Spannend dürfte es werden, sollte Tesla einen abwärtsgerichteten Ausbruch unternehmen. Wichtige Unterstützungen sind im Bereich von 600 US-Dollar, 540 US-Dollar und vor allem im Bereich von 500 US-Dollar zu finden.