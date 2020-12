^ DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse Vonovia SE: Vonovia Studie: Mehrheit der Deutschen findet soziales Engagement in der Weihnachtszeit wichtig (News mit Zusatzmaterial)









- Rund 57% der Befragten ist die Unterstützung Bedürftiger wichtig.

- Relevanz von sozialem Engagement ist durch die Corona-Pandemie weiter gestiegen.



- Unterstützung gilt vor allem lokalen Vereinen und Initiativen.

Bochum, 16. Dezember 2020. Die Corona-Krise verstärkt die Solidarität in der Bevölkerung, besonders in der Weihnachtszeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag von Vonovia. Für rund 57 % der Befragten ist es wichtig (34,8%) oder sehr wichtig (22,3%), sich sozial zu engagieren und Bedürftige zu unterstützen. Lediglich ein Fünftel (20,1 %) antwortete "unwichtig", etwa ebenso viele "unentschieden" (22,8 %). Mit 66,8% sind es besonders die Unter-30-Jährigen, denen der der Einsatz für andere wichtig ist.



Wie die Vonovia Studie weiter zeigt, bleibt Weihnachten auch 2020 das Fest der Nächstenliebe: Mehr als vier von zehn Befragten (43,5 %) halten es für wichtig, sich insbesondere in der Weihnachtszeit für andere einzusetzen. Weniger als ein Drittel (30,7 %) verneint und ein Viertel (25,8 %) gibt "sowohl als auch" an. Auch hier sind es die jüngeren Altersklassen unter 30 Jahren, die sich besonders engagiert zeigen (56,3%).



Corona-Krise verstärkt Hilfsbereitschaft



Die Corona-Krise verstärkt den Wunsch, Gutes zu tun zusätzlich: Etwa ein Drittel aller Befragten (30,6 %) gibt an, für sie persönlich sei das Thema in der Krise wichtiger geworden. Während die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen gering sind, stechen Studierende mit ihren Aussagen deutlich hervor. Für zwei Drittel (68,1 %) von ihnen ist die Unterstützung wichtiger geworden; an zweiter Stelle folgen Rentner (33,9 %).