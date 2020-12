Kurzrückblick anlässlich der aktuellen Ausgabe des FISK-Jahresberichts



Wien (APA-ots) - Vor 50 Jahren begann mit der konstituierenden Sitzung des "Ausschusses für die Mitwirkung an der Verwaltung der Staatsschuld" die Ära eines traditionsreichen Gremiums zur fiskalpolitischen Analyse und Politikberatung in Österreich - des heutigen Fiskalrates. "Wenn auch das Jahr 2020 durch die COVID-19-Pandemie und ihre sozialen, wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen für Österreich wenig Grund zum Feiern bietet, freut es mich dennoch, unsere zuletzt veröffentlichte Ausgabe des Jahresberichts, der erstmals vor 50 Jahren publiziert wurde, für einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Fiskalrates zum Anlass zu nehmen.", so Martin Kocher, Präsident des Fiskalrates zum Wandel des Fiskalrates über die letzten fünf Jahrzehnte.