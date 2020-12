Download-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen.

Mit dieser Schlagzeile hätte man nun nicht unbedingt gerechnet, wahr ist sie trotzdem! Denn Plug Power hilft Walmart in der Vorweihnachtszeit nun im E-Commerce und stellt dafür seine Wasserstoff-Systeme zur Verfügung! Das bedeutet für Plug Power natürlich ein enormes Umsatzpotenzial, wodurch die Aktie enorm in die Höhe geht. Hier wird sich noch einiges tun!

Plug Power ist einer der großen Gewinner seit der Coronakrise. Auch wenn das Geschäftsfeld nicht viel mit Coronaeinschränkungen oder ähnlichem zutun hat, kann man hier gerade seit Beginn der Krise große Kurssprünge beobachten. Plug Power wird aber genau an der Stelle auch weitermachen und nicht stagnieren. Die Wasserstoff-Branche boomt und wird weiter durch die Decke gehen!

Was Plug Power hier in den letzten Wochen auf dem Aktienmarkt erreicht hat, ist einfach der Wahnsinn. Die Anlegerstimmung steigt jede Sekunde ein bisschen in die Höhe und der Kurs geht unermüdlich mit. Hier wird noch einiges zu holen sein, wenn der Kurs weiter Sprünge wie heute macht: 0,73 Prozent und 0,17 Euro nach oben! Somit steht der neue Kurswert bei 23,605 Euro!

