Primus Valor: „Höchste Zeit, jetzt in Sachwerte zu investieren“

EZB stockt Krisenprogramm auf

Das Management von Primus Valor sieht Sachwerte gegenüber Geldwerten nach wiederholter Ausweitung der expansiven Geldpolitik der EZB verstärkt im Vorteil. Anleger können dabei vom ICD 10R+ profitieren.

Die expansive Geldpolitik wird weiter ausgeweitet. Am 10.12.2020 hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Reihe an geldpolitischen Maßnahmen beschlossen. Dabei stand die Ausweitung des Corona-Notfallanleihekaufprogramms PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) um 500 Milliarden Euro im besonderen Fokus. Insgesamt umfasst das Krisenprogramm mittlerweile Hilfen in Höhe von 1,85 Billionen Euro. Die EZB begründete die Maßnahmen mit den aus ihrer Sicht unerwartet heftigen Auswirkungen der zweiten Corona-Welle. Die Notenbank geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum (4. Quartal 2020 sowie 1. Quartal 2021) und die Inflation (auf längere Sicht) niedrig bleiben. Zudem haben Europas Währungshüter beschlossen, die Pandemie-Käufe von Ende Juni 2021 auf mindestens Ende März 2022 fortzusetzen. Die Lockerungen waren bereits im Oktober angekündigt worden. Laut EZB müssen die 500 Milliarden Euro nicht ausgeschöpft werden. Es sei aber auch eine Aufstockung möglich. Die Europäischen Zentralbank gibt an, mit den Maßnahmen die Bedingungen für Refinanzierungen weiterhin erleichtern und Liquidität zur Verfügung stellen zu wollen: „Die heute ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen werden dazu beitragen, die günstigen Finanzierungsbedingungen während der Pandemie aufrechtzuerhalten und dadurch die Kreditvergabe an alle Wirtschaftssektoren zu fördern, die Konjunktur zu unterstützen und mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten“, heißt es in der Pressemitteilung der EZB. Die Behörde sei hinsichtlich der Inflationsaussichten nach wie vor bereit, alle Instrumente gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Teuerungsrate auf nachhaltige Weise seinem Ziel annähert.