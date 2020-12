Lucas Cordalis exklusiver Markenbotschafter von CENTURY Martial Arts Europe (FOTO)

Dortmund/Mallorca (ots) - CENTURY Martial Arts ist Kampfsportgeschichte:

Gegründet 1976 vom US-Kampfkunstmeister Michael Dillard, begann Century als

Ein-Mann-Business. Die Garage seiner Eltern war seine Werkbank und sein

Transporter war sein Ausstellungsraum. Nachdem er sich im Laufe seiner

Kampfsportkarriere viele "schwarze Gürtel" und Auszeichnungen in vielen

Stilrichtungen verdient hatte, wusste er, dass Erfolg Hingabe und harte Arbeit

erfordert.



Zweiundvierzig Jahre später, mit den Leitsätzen gründlicher Forschung,

modernster Produktentwicklung, höchster Qualitätssicherung, schneller Lieferung

und freundlichem Kundenservice hat sich Century zum weltweit größten Anbieter

von Kampfkunst- und Kampfsportgeräten sowie dessen Zubehör entwickelt. Die

hochwertigen Produkte werden seit Jahren von einigen der größten Kampfkünstlern

wie Chuck Norris, Joe Lewis, Bill Wallace, Herb Pérez, Mike Swain, Ernie Reyes,

Ricardo Liborio, Mike Swain, Mike Chat verwendet und auch mitentwickelt. Neben

vielen UFC-Champions wie Matt Hughes, sind auch Hollywood-Stuntperformer wie

Caitlin Dechelle (Stuntdouble für Gal Gadot in Wonder Woman) Nutzer der Marke

CENTURY Martial Arts.







Division von Century Martial Arts gelungen, den Sänger, Musikproduzenten und

Komponisten Lucas Cordalis als Testimonial und exklusiven Markenbotschafter zu

verpflichten.



"Wir sind sehr stolz, Lucas für unser Unternehmen gewonnen zu haben. Er passt

ideal in unser europäisches Expansionskonzept und unser bereits bestehendes

Portfolio an prominenten Markenbotschaftern aus Sport und Entertainment. Ich

freue mich sehr auf unsere langfristig fixierte Zusammenarbeit. Century und

Cordalis - das passt!", so der CEO der CENTURY Martial Arts Europe GmbH

(https://www.century-europe.eu/) .



Lucas Cordalis über den Vertragsabschluss: "Mit der Century Martial Arts Europe

habe ich einen für mich idealen Partner gefunden. Die Sportartikel und

Trainingsgeräte benutze ich täglich, um meine körperliche Fitness zu halten und

weiter zu steigern. Ich freue mich sehr auf unsere intensive Zusammenarbeit."



Mit den Produkten von Century Martial Arts Europe ist klassisches

Fitnesstraining aber auch brasilianisches Jiu-Jitsu, Jeet Kune Do, Karate,

Taekwondo und Kung Fu möglich. Sie können auch Cross-Fitness und Yoga

unterstützen. Die Leidenschaft für Kampfsport und Fitness steht im Vordergrund.

Kampfkünste können das Leben grundlegend verändern. Bei Century Martial Arts Seite 2 ► Seite 1 von 3



