Nabis Holdings Inc. gibt Zustimmung der Gläubiger zum Vorschlag bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der zuvor angekündigte Vorschlag des Unternehmens (in der jeweils gültigen Fassung, der „Vorschlag“) im Rahmen des kanadischen Bankruptcy and Insolvency Act (der „BIA“) von den Gläubigern der Gesellschaft (die „Gläubiger“), die bei der am 14. Dezember 2020 virtuell abgehaltenen Gläubigerversammlung anwesend waren (persönlich oder durch einen Bevollmächtigten) und in Übereinstimmung mit den durch den Vorschlag und die BIA festgelegten Abstimmungsverfahren abgestimmt haben, einstimmig genehmigt wurde.



Gemäß dem Vorschlag wird das Unternehmen eine Rekapitalisierung der ausstehenden unbesicherten 8,0-prozentigen Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 35 Mio. CDN und aller anderen Schulden des Unternehmens durchführen (die „Rekapitalisierung“). Weitere Einzelheiten zu den wesentlichen Bedingungen des Vorschlags sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. November 2020 und 10. Dezember 2020 enthalten. KSV Restructuring Inc. fungiert in Bezug auf den Vorschlag als Proposal Trustee (in dieser Eigenschaft, der „Proposal Trustee“). Ein Exemplar des Vorschlags ist auf der Website des Proposal Trustee unter www.ksvadvisory.com/insolvency-cases/case/nabis-holdings verfügbar.