Minutes of Extraordinary General Meeting

Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og oplyste, at Sigurd Hundrup i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret gennem NASDAQ OMX den 24. november 2020 og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

På generalforsamlingen var repræsenteret 5 kapitalejere ved fremmøde, fuldmagt eller brevstemme, der samlet repræsenterede nominelt kr. 4.337.250 (86.745 stk. aktier) svarende til 18,94 % af selskabets samlede kapital på i alt 22.894.050 kr. (457.881 aktier) og 18,94 % af stemmerettighederne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt ud beslutningsdygtig, og at generalforsamlingen gennemførtes med nedenstående dagsorden:

1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, for så vidt angik dagsordenspunkt 1.

Pkt. 1: Forslag om kapitalnedsættelse samt konsekvensændring af Selskabets vedtægter

Som anført i indkaldelsen foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen giver bestyrelsen en bemyndigelse til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve. Forslaget er motiveret af behovet for at udvide Selskabets finansieringsløsninger forud for en foranstående refinansiering af lån på DKK 4.200.000, der udløber 31. december 2020. Selskabet afsøger pt. en række forskellige muligheder, og i en af de løsningsmodeller, som selskabet undersøger, er der fra långiver stillet krav om, at lånet ydes som et konvertibelt gældsbrev samt, at en eller flere fra selskabets ledelse eller bestyrelse selv tegner en del af lånet.

Forslaget indebærer, at der bliver indsat et nyt afsnit 7 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 16. december 2025 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til DKK 10.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Markedsprisen udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de 3 børsdage forud for den dag, hvor beslutning træffes om henholdsvis udstedelse af de konvertible obligationer eller kapitalforhøjelsen, dog mindst kurs pari. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.