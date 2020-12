Barings-Chefstratege Dr. Smart: „Ein geheimer Plan für Amerikas neue China-Politik“

„Nach vier Jahren der Unbeständigkeit entwickeln sich Vorhersehbarkeit und Koordination zu den zentralen Themen der neuen amerikanischen China-Politik. Aber noch wichtiger als eine stetige Strategie, um Chinas Aufstieg in der Weltwirtschaft zu managen, wird die Formulierung erreichbarer Ziele sein. Glücklicherweise gibt es einen Punkt, an dem man damit beginnen kann: das asiatische Handelsabkommen, das Donald Trump aufgegeben hat.

Die Wiederbelebung der Transpazifischen Partnerschaft ist wahrscheinlich ein Schritt zu weit für Biden inmitten einer politischen Landschaft, die die Initialen TPP zu einem Kürzel für alles gemacht hat, was an der amerikanischen Handelspolitik falsch ist. Dennoch setzt das Abkommen, dem 11 andere pazifische Volkswirtschaften 2018 ohne die USA zugestimmt haben, Standards für wirtschaftliches Verhalten, die Handelspartner überall gerne in China weiter vorangebracht sehen würden: Verhaltenskodizes für staatliche Unternehmen, Regeln für Dienstleistungen und digitalen Handel, Schutz von geistigem Eigentum und Verpflichtungen zu Arbeitsrechten und Umweltstandards. Die Interessensbekundungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem umbenannten Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) beizutreten, mögen vor allem politisches Getue sein, aber es lohnt sich eindeutig, sein Engagement auf die Probe zu stellen.