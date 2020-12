Der Kursverlauf bei Aurora Cannabis präsentiert sich unverändert wechselvoll. Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle zu dem Wert überschrieben wir mit „Neuer Versuch“.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Der Vorstoß über die 10,0 CAD ließ sich zunächst vielversprechend an. Aurora Cannabis konnte sich zügig von dem Ausbruchsniveau entfernen und dehnte hierbei die Ausbruchsbewegung auf den Widerstandsbereich von 15,0 / 16,0 CAD aus.

„Nur“ noch diese Zone verstellte der Aktie in der damaligen Konstellation den Weg in Richtung 18,0 / 18,7 CAD und damit den Weg in Richtung des markanten November-Hochs. Ein erfolgreicher Ausbruch über die Zone 15,0 / 16,0 CAD hätte das November-Hoch womöglich noch einmal in Reichweite kommen lassen, doch der Aktie versagten im entscheidenden Moment die Kräfte. Zuletzt orientierte sich der Wert, von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet, wieder nach unten.

Im Chart hat sich aufgrund der zurückliegenden Kursentwicklung eine überaus spannende Konstellation herausgebildet. Man kann den Kursverlauf der letzten Wochen in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation pressen. Die Aktie ist mittlerweile in die Spitze des Dreiecks gelaufen, was wiederum eine Ausbruchsbewegung erwarten lässt. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich diese entwickeln wird. Vor diesem Hintergrund haben die Kursbereiche bei 15,0 / 16,0 CAD sowie 10,0 CAD eine hohe Relevanz. Erst, wenn der Kurs einen dieser Bereiche passieren sollte, würden etwaige Ausbruchsbewegungen Nachhaltigkeit entwickeln.