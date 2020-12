COVID-19-Impfstoffe im Rekordtempo | DWS Biotech Fondsmanagerin über die Hintergründe

Der Beginn der Impfungen gegen das Virus SARS-CoV-2 ist in Reichweite. Allerdings üben sich die Menschen in Deutschland noch in Zurückhaltung, wenn es um die Bereitschaft geht, sich eines der Mittel auch tatsächlich verabreichen zu lassen. Laut einer in der vergangenen Woche vorgelegten Forsa-Umfrage beispielsweise wollen 50 Prozent der Befragten wahrscheinlich erst einmal abwarten, 43 Prozent wollen sich impfen lassen und sieben Prozent lehnen es ab, sich ein Mittel verabreichen zu lassen. „Ein Grund für diese Zurückhaltung dürfte in der ungewöhnlich kurzen Zeit liegen, in der die Impfstoff-Kandidaten entwickelt, erprobt und zur Zulassung bei den Regulierungsbehörden eingereicht wurden“, sagt Noushin Irani, Fondsmanagerin des DWS Biotech. Aktuell (Stand 10. Dezember 2020) sind laut der Weltgesundheitsorganisation 52 Kandidaten in der klinischen Erprobung, davon 13 in Phase III. Weitere 162 Kandidaten stecken noch in der vorklinischen Untersuchung.

Bei jeder Studie 30.000 bis 60.000 Probanden