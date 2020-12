Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals überschrieben wir am 01.12. an dieser Stelle noch mit „Gelingt der Aktie der Befreiungsschlag?“.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals überschrieben wir am 01.12. an dieser Stelle noch mit „Gelingt der Aktie der Befreiungsschlag?“. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Die Aktie legte im Anschluss an die Zahlen deutlich zu. Wichtige Widerstände konnte geknackt werden. Vor allem die Rückkehr über die 100 US-Dollar, die 110 US-Dollar und die 120,0 US-Dollar gilt es hier, anzuführen. Gleichzeitig konnte die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt werden. Kürzlich gelang es der Aktie zudem, den massiven Widerstandsbereich um 130 /133 US-Dollar zu überspringen. Damit war der Weg in Richtung 140+ US-Dollar frei. Im Sommer bildete sich in dieser Zone ein massives Widerstandscluster aus. Ein erster Versuch, dieses Cluster zu knacken, scheiterte bereits. Die Aktie musste sich wieder unter die 140 US-Dollar zurückziehen. Die nächsten Tage werden zeigen müssen, ob die Aktie noch genug Kraft besitzt, um nach dieser furiosen Rally auch noch gleich diesen Widerstandsbereich einzukassieren. Etwaige Rücksetzer spielen sich im besten Fall oberhalb von 130,0 US-Dollar ab. Sollte es hingegen unter die 120 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“