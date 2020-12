EU-Staaten ringen um Fangquoten - Klöckner erwartet lange Nacht

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten ringen weiter um die Fischfangquoten für das kommende Jahr etwa für die Nordsee und den Atlantik. "Heute wird voraussichtlich ein langer Tag werden", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch vor dem zweiten Tag der Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Vor allem die Verhandlungen um die Nordsee-Quoten sind vor dem Hintergrund der noch laufenden Brexit-Verhandlungen kompliziert. Denn noch ist völlig unklar, ob Fischer aus EU-Staaten wie Deutschland oder Frankreich ab Januar überhaupt Zugang zu britischen Hoheitsgewässern haben werden.

Klöckner, die am Mittwoch ihren 48. Geburtstag feierte, kündigte an, dass es am Mittwoch in großer Runde zunächst um einen ersten Kompromissvorschlag gehen solle. Im Laufe des Tages dürften weitere Gespräche in kleinerer Runde und neue Kompromissvorschläge folgen. "Das kann bis spät in die Nachtstunden gehen." Weil Deutschland noch bis Ende des Jahres turnusgemäß den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Klöckner die Verhandlungen.