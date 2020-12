Sehr geehrte Leser,



Veganer Lifestyle und vegane Ernährung haben sich weltweit zu äußerst lukrativen Märkten entwickelt. Ob auf längeren Flügen, in der Deutschen Bahn oder mittags in der Kantine, überall bekommt man vegane Speisen oder es finden sich irgendwo Hinweise auf vegane Herstellung der Produkte.Die Experten von Meticulous Research gehen davon aus, dass der weltweite Markt allein für vegane Lebensmittel jährlich um 11,9 Prozent wachsen und bis zum Jahre 2027 ein Umsatzvolumen von rund 74,2 Mrd. USD erreichen dürfte (Quelle:www.marketresearch.com/Meticulous-Research-v4061/Plant-Based-Food-Product-Type-13563964).Kommen allerdings, wie in den letzten Jahren, weitere Skandale bei großen Fleischerei-Betrieben in Verbindung mit "Ekel-Fleisch" dazu, sehen wir die prognostizierte Summe bereits wesentlich früher erreicht! In Nordamerika gehen Aktien aus dem Veggie-Sektor nämlich reihenweise durch die Decke und viele Experten reiben sich nur noch verwundert die Augen!Der Aktienkurs von The Very Good Food Company (CSE: VERY) stieg beispielsweise innerhalb von gerade einmal sechs Monaten von 1,00 CAD in der Spitze auf sagenhafte 9,50 CAD und steigerte in diesem Zeitraum seinen Börsenwert auf rund 846 Mio. CAD. Aber es gibt keinen Grund für traurige Gesichter, denn wir haben DIE 100%ige Vegan-Aktie herausgefiltert, die glücklicherweise bislang unentdeckt unter dem Radar flog und in unseren Augen ein ähnliches Kurspotenzial wie The Very Good Food Company haben könnte.Die Rede ist von Plant & Co. Brands Ltd. (WKN: A2QKMC) mit dem passenden Börsensymbol VEGN. Das Unternehmen wurde erst vor kurzem zu Plants & Co. Brands Ltd. umfirmiert und agiert als eine Art vegane Holding-Gesellschaft mit Fokus auf gesunde Ernährung und Wellness, verbunden mit allerhöchsten Qualitätsansprüchen und -standards. Zudem verfolgt das Unternehmen eine aggressive Wachstumsstrategie - auch durch attraktive und günstige Akquisitionen in Nordamerika.Betrachtet man das Portfolio von Plants & Co. Brands genauer, wird schnell klar, worin unsere Begeisterung begründet ist. Im August 2020 wurde zuerst Plant & Co Marche Inc. übernommen - sie besitzt und betreibt das über 2.200 Quadratmeter große Plant & Co Marche in Toronto mit Schanklizenz und Sitzplätzen für 116 Gäste.Das Sortiment im Plant & Co Marche ist ausschließlich auf pflanzliche, vegane, vegetarische, spezielle immunstärkende sowie Hanf-Produkte ausgelegt. Der Flagship-Store von Plant & Co Marche liegt strategisch günstig im Little Italy von Toronto und dürfte vielen Besuchern dieser Metropole bereits ein Begriff sein.Zusätzliche Standorte in Ontario, Quebec und British Columbia wurden bereits identifiziert und unterstreichen eindrucksvoll die Wachstumsstrategie von Plant & Co. Brands. Im ersten Quartal 2021 soll in Quebec die erste "vegane Metzgerei" von Plant & Co. Brands eröffnen, zudem stehen ebenfalls Standorte wie Miami, Los Angeles oder Portland auf der Agenda.Quelle:www.plantandco.comEnde November 2020 sorgte Plant & Co. Brands mit einem Vertrag zur Übernahme von Holy Crap Brands für einen wahren Paukenschlag. Das kanadische Unternehmen hat sich auf den Bereich der Cerealien spezialisiert und bietet derzeit vier verschiedene Sorten an.Zertifiziert biologische, gentechnikfreie, koschere und glutenfreie Zutaten, wie Hanfsamen, Buchweizen, Chiasamen und glutenfreier Hafer sind für Holy Crap selbstverständlich. Natürlich sind alle Produkte frei von den neun wichtigsten Allergenen und jeglichen Zusatzstoffen wie zugesetzte Aromen, Konservierungsstoffe, Chemikalien, Farben, Salze oder Öle.Holy Crap Brands wurde bereits in der Sendung Dragons Den auf CBC gefeatured und hat sich durch Schaffung innovativer Marken und Produkte einen Namen gemacht, ohne seine Grundsätze und Prinzipien zu verraten.Das selbstbewusste Branding kommt nicht von ungefähr. Holy Crap Brands hat das mehr als eindrucksvoll bewiesen, indem es nicht nur die wohl weltweit strengsten Lebensmittelkontrollen der NASA erfüllte, welche die gesamte Produktpalette auf molekularer Ebene untersucht hat. Da das Ergebnis dieser Tests derart herausragend war, wurden die Produkte von Holy Crap für zwei Jahre auf den Speiseplan für Astronauten der ISS aufgenommen. Einen besseren Beweis für ein Maximum an Qualität können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen.Hier schlägt nicht nur das vegane Herz deutlich höher - ein großartiger Geschmack, weltraumerprobte Lebensmittelqualität auf NASA-Niveau und gesunde Produkte, die nicht nur im 1.000-Körner-Markt um die Ecke erhältlich sind, sondern auch bei den bekannten großen Einzelhändlern wie Whole Foods, Loblaws, Save-On-Foods und London Drugs sowie online auf deren Website und natürlich bei Amazon zur Verfügung stehen.Quelle:www.plantandco.comIn den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Holy Crap einen Umsatz von rund 340.000 CAD und ist, trotz weltweiter Krise im Einzelhandel durch die Corona-Pandemie, voll im Plan, die Millionen-Umsatz-Marke zu erreichen. Die Bruttogewinnmarge beträgt ungeheuerliche 48 Prozent. In 2021 beabsichtigt Holy Crap einen Umsatz von rund 2,5 Mio. CAD zu erzielen, auch indem neue, zusätzliche Zielgruppen angesprochen werden. Die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage verfügt über die notwendigen Kapazitäten, um die derzeitige Produktion noch deutlich zu steigern.Für das kommende Jahr wurden vier neue Geschmacksrichtungen angekündigt, die in den sozialen Medien bereits freudig erwartet werden. Dazu setzt das Unternehmen, völlig zurecht, verstärkt auf die Unterstützung führender Influencer. Außerdem sind der Relaunch des Online-Shops und die Expansion nach Quebec geplant.Holy Craps guter Ruf führte bereits dazu, dass man in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Agrar- und Ernährungswissenschaften der University of Manitoba eine Fleischalternative sowie Milch auf Hanfbasis entwickelt hat. Die Fleischalternative auf Hanfbasis kombiniert proprietäre Omega-3-Super-Proteine mit großartigem Geschmack, natürlichen Aromen und verbesserter Textur. Wer jetzt Parallelen zu MyMüsli erkennt und sich nur annähernd ein Bild davon macht, welches Potential in diesem Bereich vorhanden ist, wird verstehen, warum wir vom Potenzial von Plant & Co. Brands so begeistert sind.Quelle:www.youtube.com/watch?v=_SIwNXfiSzcFAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 95,8 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Plant & Co. Brands Ltd. (WKN: A2QKMC) derzeit bei 74,7 Mio. CAD. Zu Wochenbeginn spülte eine stark überzeichnete Finanzierungsrunde dem Unternehmen 4,2 Mio. CAD an frischem Kapital in die Kasse. Plant & Co. Brands-CEO Shawn Moniz investierte im Zuge dessen 150.000 CAD.Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für Fusions- und Akquisitionsaktivitäten auf dem Markt für pflanzliche Nahrungsmittel verwenden werden. Plant & Co. Brands hat in den vergangenen Wochen ein kompetentes Beraterteam zusammengestellt, das bereits mehrere Akquisitionsziele identifiziert hat, die sofortigen Umsatz und weitere Markenbekanntheit beisteuern könnten. Das Management von Plant & Co. Brands wird seine Aktien als Akquisitionswährung einsetzen und hat einen stringenten, strategischen Plan, um diese komplementären Zukäufe umzusetzen.Vergleichbare Unternehmen, wie The Very Good Food Company oder Else Nutrition, werden mit einem Vielfachen des Börsenwertes von Plant & Co. Brands gehandelt, so dass die Aktie von Plant & Co. Brands ein erhebliches Aufwärtspotenzial rechtfertigt.Wir sehen das erste Kursziel für die Aktie von Plant & Co. Brands Ltd. (WKN: A2QKMC) auf Sicht von 6-12 Monaten bei 2,10 CAD. In den kommenden Wochen und Monaten rechnen wir mit einem starken Newsflow.Die Plant & Co. Brands-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt, auf Tradegate, bei Lang & Schwarz oder direkt in Kanada gehandelt werden. 