Gröschls Mittwochskommentar: 51/2020

Mit großer Freude, aber jedes Jahr mit zunehmender, leichter Wehmut darf ich Sie/Euch beim Lesen des vorletzten Mittwochsmails 2020 begrüßen und mich bei allen bedanken, die mir auch heuer wieder so viel positives Feedback gegeben haben! Es wird auch 2021 – so nicht was ganz Unvorhersehbares (unknown Unknown ;-)) passiert – wieder Mittwochsmails geben. :-)

Was für ein Jahr, oder? Eigentlich faszinierend was alles geht, wenn es sein muss. Dass natürlich nicht alles für alle immer geht und dass notgedrungen bei derartigen Verwerfungen auch einige auf der Strecke bleiben, ist dabei unbestritten. Zu diskutieren wird in den years to come sein, ob das Ausmaß und der Bereich der Opfer dort akzeptiert wurde, wo es für das Gros der Bevölkerung richtig war. Unbestritten ist, dass dabei die Fristigkeit der Betrachtung eine wesentliche Rolle spielen wird. Wahrscheinlich ist, - da die Geschichte immer von den Überlebenden geschrieben wird (Taleb nennt das glaub ich Friedhofsdilemma?!) - dass die Nationen, die jetzt mehr zu opfern bereit waren, in ein, zwei Generationen wohl positiver beurteilt werden werden, als jene die den konservativeren, teureren Weg gegangen sind. Wobei, dass uns, die wir heut hier sitzen, dann wahrscheinlich eh nicht mehr so wichtig ist…

Dem Themenkreis Prognosen, der ja gerade in unserer Industrie ein recht hoher Stellenwert beikommt, wobei hier die Prognosen eher oft Selbstzweck als tatsächliche, valide Zukunftsvorhersagen sind, schauen wir uns, weil Jahreswechsel und so gleich auch noch ein bisserl genauer an. Multiple Aspekte sind hier spannend, wie ich finde. Zum Beispiel: Wer liest die ganzen Dinge eigentlich? Positioniert sich jemand danach, ob die Inflation in 3 Jahren um 0,2% höher oder tiefer sein wird? Schauen Aktienanalysten eher darauf, was ihre Peers produzieren oder tatsächlich auf die Unternehmenszahlen? Und so weiter und so fort…