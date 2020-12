Drees & Sommer begleitet Automobilhersteller bei der Umsetzung eines neuen Fahrsimulationszentrums (FOTO)

Frühzeitige Bedarfsanalyse durch MachbarkeitsstudieEntscheidend für jede effiziente und optimierte Gebäudeplanung ist dieKonzeption in einer sehr frühen Phase, in der aus allerersten Visionen und IdeenPlanungen entstehen. Um das geplante Fahrsimulationszentrum zu prüfen,weiterzuentwickeln und dabei alle Anforderungen der BMW Group umzusetzen, führteDrees Sommer daher im Jahr 2017 eine umfassende Machbarkeitsstudie durch.Für Drees & Sommer-Projektteamleiter Marc-Peter Thunig war dies dieGrundvoraussetzung für das Gelingen des Projekts: "Im Rahmen der Studie warenwir als Gesamtprojektsteuerer in enger Zusammenarbeit mit den BMW-Expertensowohl für die erfolgreiche Umsetzung der Technologie- als auch Bauumfängeverantwortlich. Wir haben zudem verschiedene Lösungsansätze analysiert, Risikenidentifiziert und Erfolgsaussichten abgeschätzt. Wir konnten der BMW Group damiteine fundierte Entscheidungsgrundlage liefern, wie das neue und innovativeFahrsimulationszentrum im vorgegebenen Kosten- und Terminrahmen ausgestaltetwerden kann."Neben der Machbarkeitsstudie unterstützten die Experten von Drees & Sommeraußerdem bei der Projektgenehmigung sowie der Entwurfs- und Genehmigungsplanung,so dass schon im August 2018 die Bagger anrollen konnten.Baubegleitende Änderungen durch komplexe AnlagentechnikEine besondere Herausforderung auf der Baustelle stellte das baubegleitendeÄnderungsmanagement dar. "Normalerweise wird - ausgehend vom fertigen Gebäude -von allen Beteiligten auf den Tag genau geplant, welche Arbeitsschritte nötigsind, um zu diesem Endergebnis zu kommen", erklärt Thunig weiter. "Oberstes Zielist es, die Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken, besonders aber auchzwischen den Planern und Ingenieuren mit den Handwerkern vor Ort frühzeitig inGang zu bringen und eine Gesamtprozessanalyse mit zugehörigem Prozessplanaufzusetzen."Ergeben sich kurzfristige Änderungen, kann der Zeit- und Kostenplan leicht ausdem Rahmen fallen. Nicht so bei diesem Projekt: Durch die Integration derSimulatoren, die parallel zu bereits laufender Gebäudebaustelle im Detail nachden Bedürfnissen von BMW noch entwickelt wurden, ergaben sich auch kurzfristigeÄnderungen während der Bauausführung. "Da sich während der Bauphase dieSchnittstellenanforderungen der Anlagentechnik geändert haben, mussten Bauphysiksowie Tragwerks- und TGA-Planung angepasst werden", sagt Drees &Sommer-Projektleiter Thomas Hannemann.Trotz dieser Änderungen sei es durch professionelles Change Management, LeanDesign und Lean Construction möglich gewesen, schnell zu reagieren und dasGebäude fristgerecht und ohne Überschreitung des Gesamtprojektbudgets fertig zustellen. Möglich gemacht wurde dies durch die intensive Zusammenarbeit derverschiedenen Fachdisziplinen und die professionelle Unterstützung desAutomotive-Teams von Drees & Sommer.Pressekontakt:Barbara WiesnethLeiterin Presse & PRTelefon +49 172 799 57 52mailto:wiesneth@dreso.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/4792249OTS: Drees & Sommer SE