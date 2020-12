Hotspot geht Partnerschaft mit Parallel Wireless ein, um Nigerias Verbindungsvision zu verwirklichen

Die Open-RAN-Lösung und das NaaS-Modell stellen Breitbanddiensten in ganz Nigeria bereit

NASHUA, New Hampshire, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., das führende U.S. basierte Open RAN-Unternehmen, das die weltweit ersten softwaredefinierten End-to-End 5G, 4G, 3G und 2G Open-RAN-Lösungen anbietet, gab heute bekannt, dass es von Hotspot Network Limited, einem Network as a Service (NaaS)-Anbieter, als Teil der Verbindungsinitiativen von Digital Farmers Club (DFC), Universal Service Provision Fund (USPF) und NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA) ausgewählt wurde, um eine 2G-, 3G- und 4G-Abdeckung in geplanten 2.000 Dörfern in Nigeria bereitzustellen.