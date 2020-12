Triton Digital baut die mehrsprachigen Funktionen der Omny-Studio-Plattform weiter aus

Triton Digital, das weltweit führende Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für die digitale Audio- und Podcast-Industrie, gab heute bekannt, dass es die mehrsprachigen Funktionen der Podcast-Management-Plattform Omny Studio auf sechs Sprachen erweitert hat. Neben Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch ist die Plattform nun auch in Deutsch und Italienisch verfügbar.

„Durch die kontinuierliche Erweiterung der mehrsprachigen Funktionen unserer Plattform können wir die zunehmend dynamischen und globalen Teams unserer Kunden besser betreuen“, sagte Sharon Taylor, Managing Director bei Triton Digital. „Angesichts der steigenden Podcast-Nutzung in Deutschland und Italien freuen wir uns, den Gestaltern in diesen Ländern die Freiheit und Flexibilität zu bieten, die leistungsstärkste, funktionsreiche Podcast-Plattform der Welt in ihrer Landessprache zu nutzen, ihren Workflow zu optimieren und es ihnen zu ermöglichen, ansprechende Inhalte schneller an ihre Zielgruppen zu bringen, indem sie in ihrer bevorzugten Sprache arbeiten.“