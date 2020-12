Unmittelbar vor der Leitzinsentscheidung der Fed unternimmt Gold einen erneuten Versuch, sich dem Würgegriff der Korrektur zu entziehen.

Der Erfolg des Unterfangens dürfte zwar maßgeblich vom heutigen Fed-Termin abhängen, doch die ersten Teilerfolge hat das Edelmetall bereits jetzt erzielt. Bekommt das Edelmetall die zweite Luft?

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 14.12. hieß es unter anderem „[…]Die Lage bei Gold ist ambivalent. Zwar konnte sich das Edelmetall von seinem letzten Verlaufstief erholen, doch die so wichtige Etablierung des Preises oberhalb der 1.850 US-Dollar gelang noch nicht. Zudem mahnt die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF, allen voran des SPDR Gold Shares, aktuell zur Vorsicht. Aus charttechnischer Sicht sind die Claims deutlich abgesteckt. Die zentrale Unterstützung liegt bei 1.750 US-Dollar und sollte tunlichst nicht unterschritten werden. Auf der Oberseite hat der Widerstandsbereich von 1.850 US-Dollar noch nicht wirklich viel von seiner Relevanz eingebüßt und muss übersprungen werden…“



Das Edelmetall konnte mittlerweile die wichtigen 1.850 US-Dollar überwinden und so Druck von der Unterseite nehmen. So weit so gut. Nun gilt es jedoch! Der letzte Vorstoß über die 1.850er Marke erlangte keine Relevanz und lief im Bereich von 1.875 US-Dollar aus. Demnach wäre es eminent wichtig und ein weiterer Teilerfolg, sollte es Gold gelingen, im aktuellen Versuch über diese 1.875 US-Dollar vorzudringen. Im Idealfall werden im Nachgang dann auch die 1.900 US-Dollar und 1.920 US-Dollar einkassiert.

Sollte es Gold gelingen, diese Widerstände zurückzuerobern, würde sich zum einen das Chartbild aufhellen und zum anderen steigen die Chancen auf eine kleine Jahresendrally. Als „Scharfrichter“ könnte sich diesbezüglich der bereits eingangs thematisierte Fed-Termin entpuppen. Das, was jetzt in der aktuellen Konstellation tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer, der Gold erneut unter die 1.850 US-Dollar führen würde.