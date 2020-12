Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Continental von höheren Zielen beflügelt Anleger legen am Mittwoch weiter große Hoffnung in eine bessere Zukunft für den Autosektor. Höhere Mittelfristziele von Continental trieben die Stimmung zusätzlich an. Die Aktien des Autozulieferers stiegen um 4,5 Prozent und lagen damit im Dax …