Aareal Bank arrangiert Finanzierungspaket über zwei Top-Logistik- und Industrieimmobilienparks für CTP in Tschechien

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien Aareal Bank arrangiert Finanzierungspaket über zwei Top-Logistik- und Industrieimmobilienparks für CTP in Tschechien 16.12.2020 / 11:16

- Die Aareal Bank hat die Refinanzierung über rund 403,5 Mio. € für CTP, einen Betreiber und Entwickler von Logistik- und Industrieimmobilien, arrangiert, übernommen und vollständig ausgezahlt

- Nach Abschluss wurde die Finanzierung an die pbb Deutsche Pfandbriefbank und mehrere deutsche Versicherungsgesellschaften syndiziert

Wiesbaden, 16. Dezember 2020 - Die Aareal Bank hat für die private Immobilienentwicklungsgesellschaft CTP die Refinanzierung von zwei Logistik- und Industrieparks an Premiumstandorten in Tschechien arrangiert und übernommen. Die Aareal Bank agierte als Lead Arranger, Sole Lender sowie als Facility und Security Agent. Die Finanzierungszusage beläuft sich auf rund 403,5 Mio. € über eine Laufzeit von zehn Jahren.

Aareal Bank finanziert Wachstumsstrategie von CTP in äußerst vielversprechendem Marktsegment



CTP, eines der fünf größten Logistikimmobilienunternehmen Europas und der größte Immobilieninvestor und -entwickler im Logistikbereich in Mittel- und Osteuropa, refinanziert mit dem Krediterlös zwei Premiumlogistikparks mit insgesamt 32 Objekten. Die Standorte der Parks sind in Bor, nahe der tschechisch-deutschen Grenze, sowie nahe Brünn, der zweitgrößten Stadt des Landes.

"Die Zusammenarbeit mit der Aareal Bank bei diesem Refinanzierungspaket läuft sehr gut. Das Projekt passt zu unserer Strategie, im Rahmen derer wir unseren Kreditgeberkreis konsolidieren und diversifizieren, während wir gleichzeitig die Kreditbedingungen und unsere finanzielle Stabilität insgesamt verbessern", sagt Zdeněk Raus, Group Treasurer bei CTP.

"Wir freuen uns, mit CTP als führendem und innovativem Anbieter von Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa unsere eigene geographische Reichweite zu vergrößern", erklärt Christof Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank und fügt hinzu: "Dabei zeichnet sich das Segment der Logistikimmobilien in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nicht nur durch Stabilität, sondern auch durch gute Entwicklungsperspektiven aus. Dank dieser Kombination konnten wir mit der pbb Deutsche Pfandbriefbank und deutschen Versicherungsgesellschaften erstklassige Partner für das Post-Closing-Kreditkonsortium gewinnen."