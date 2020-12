Deenova meldet Fertigstellung von Design, Re-Branding und virtueller Tour für seine erstklassigen Lösungen

Deenova gab heute die Fertigstellung des unternehmenseigenen Rebrandings und der Neugestaltung der Website in fünf Sprachen bekannt, die speziell für die Zeiten von Covid-19 entwickelt wurde. Dazu gehören auch eine virtuelle Tour und Werkzeuge zur Selbstkonfiguration für seine erstklassigen Lösungen parallel zum beispiellosen internationalen Erfolg des Unternehmens im Jahr 2020.

Gaspar G. De Viedma, Vice Chairman des Board of Directors von Deenova, führte aus: „Das Vertriebs- und Marketingteam von Deenova hat gerade einen neuen Industriestandard für die Methoden dafür etabliert, wie Lösungen für die Apothekenautomatisierung in der Medizinindustrie eingeführt, automatisch auf der Website von Deenova konfiguriert und mit konkreten, evidenzbasierten Vorteilen und dem R.O.I. verknüpft werden. Im Laufe meiner 35-jährigen Erfahrung in der Gesundheits- und Technologiebranche habe ich noch nie etwas erlebt, das auch nur annähernd mit dem Launch von Deenova vergleichbar ist. Damit stellt das Unternehmen einmal mehr die Gründe für seine marktführende Position unter Beweis.“