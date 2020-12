Darum sind Long-Trades im DAX derzeit zu bevorzugen

Am Ende der vergangenen Woche trafen zwei Nachrichten auf die Finanzmärkte: Einerseits wurde am Sonntag ein erneuter harter Lockdown für ganz Deutschland beschlossen.

Am Ende der vergangenen Woche trafen zwei Nachrichten auf die Finanzmärkte: Einerseits wurde am Sonntag ein erneuter harter Lockdown für ganz Deutschland beschlossen. Fast zeitgleich kündigten auch einige weitere europäische Länder neue oder erneute Maßnahmen gegen das Corona-Virus an. Eigentlich wäre vor diesem Hintergrund ein schwacher Börsenstart am Montag zu erwarten gewesen. Doch andererseits fiel in den USA der Startschuss zu einem breit angelegten Corona-Impfstoffprogramm. Das hat bei US-Anlegern für Kauflaune gesorgt. Und da die New York Stock Exchange nach wie vor die Leitbörse der Welt ist, zogen die Kursgewinne im US-Handel auch den DAX nach oben.

DAX erobert wichtige Marken zurück

Der deutsche Leitindex griff dadurch vorgestern bereits wieder die Rechteckgrenze bei 13.300 Punkten an und konnte sie heute sogar überwinden.