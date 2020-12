Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Europa erreicht bei neuen Mobilitätskonzepten als Alternative zum eigenen Autobis 2025 ein Umsatzpotential von 209 Mrd. US-Dollar, China 168 und die USA 84Mrd. US-Dollar für Endkunden- Aktive und passive Sharing-Angebote sowie Mikromobilitätsangebote könnten nachÜberwinden der COVID-19-Pandemie aufholen- Leasing- und Mietangebote bleiben finanziell attraktiv für führende Anbieter- Das größte Umsatzpotential für E-Antriebe und Batteriesysteme bieten China undEuropa mit 314 bzw. 210 Mrd. US-Dollar im Jahr 2035Im Wettbewerb um Marktanteile hebt sich Europa bei neuen Mobilitätskonzepten,die eine Alternative zum eigenen Auto bieten, von China und den USA ab. Daszeigt der zweite Teil des "Digital Auto Reports 2020" von Strategy&, derglobalen Strategieberatung von PwC. Für neue Ownership-Modelle bietet dereuropäische Markt im internationalen Vergleich das größte Wachstumspotential,unterstützt durch hohe Anteile an aktiven und passiven Shared-Mobility-Angebotensowie eine zunehmende Nutzung von z.B. Auto-Abonnements. Das Marktvolumen fürMobilitätsdienste, die das eigene Auto ersetzen, beträgt in Europa aktuell 127Mrd. US-Dollar, wovon 17 Mrd. US-Dollar auf den deutschen Markt entfallen. DasUmsatzpotential könnte sich europaweit bis 2035 mit 549 Mrd. US-Dollar mehr alsvervierfachen. Während der chinesische Markt trotz niedrigerer Kilometerpreisebis 2035 ein Ertragspotential von bis zu 362 Mrd. US-Dollar bietet, bleiben dieUSA weit hinter den beiden anderen Regionen zurück."Die Smart-Mobility-Strategie der EU-Kommission unterstreicht die Bedeutungneuer Mobilitätsformen. Das könnte in den kommenden Jahren die Nachfrage nachneuen Mobilitätskonzepten und die Bedeutung entsprechender Geschäftsmodelleweiter erhöhen. Allein in Deutschland erwarten wir eine Verdopplung aktiver undpassiver Sharing-Mobilitätsdienste auf 45 Mrd. US-Dollar bis 2025", erläutertJonas Seyfferth, Director bei Strategy& Deutschland.Die größte operative Marge entlang der Wertschöpfungskette erwirtschaftenAnbieter wohl weiterhin mit Leasing- und Mietangeboten (10 bis 15%), gefolgt vonRide-Hailing mit einer Profitabilität von 7 bis 10%. Klassische Autoverkäufebieten im Vergleich Margen von 5 bis 7%, während mit Car-Sharing lediglich ineinzelnen Städten 5% Marge erreicht werden. Die Verteilung dieser Marge entlangder Wertschöpfung ist aktuell noch eine große Herausforderung für profitableGeschäftsmodelle. Für Verbraucher bewegen sich die Gesamtkosten pro Kilometer(Total Cost of Mobility; TCM) von durchschnittlich 0,5 US-Dollar beim eigenenAuto über 0,67 US-Dollar bei Leasing und 0,82 US-Dollar bei Abo-Services bis hin