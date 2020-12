RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS Nachrichtenquelle: globenewswire | 16.12.2020, 11:30 | 34 | 0 | 0 16.12.2020, 11:30 | Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name AKADEMISKA HUS Isin XS1485592791 Coupon 0.39 Maturity 2021-09-06 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield, % -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name AKADEMISKA HUS

Isin XS2188794114 Coupon 0.45 Maturity 2023-0612 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield, % -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name CASTELLUM Isin SE0011451533

Coupon 0.81 Maturity 2021-07-09 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield, % -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name CASTELLUM

Isin SE0011062827 Coupon 1,65 Maturity 2023-05-17 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 38 Volume bought, SEK mln 8 Number of bids 2 Number of accepted bids 1 Average yield 0.39 Lowest accepted yield 0.39 Highest yield 0.39 Accepted at lowest yield, % 100.00

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name KUNGSLEDEN

Isin SE00105999118

Coupon 2,375 Maturity 2022-03-21 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield, % -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name KUNGSLEDEN Isin SE0013103793 Coupon 1,51 Maturity 2024-12-06

Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30 Volume bought, SEK mln 18 Number of bids 2 Number of accepted bids 1 Average yield 1.241 Lowest accepted yield 1.241 Highest yield 1.241 Accepted at lowest yield, % 96.00

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name STOCKHOLM EXERGI

Isin SE0007075130 Coupon 1,75 Maturity 2022-05-18 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield, % -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name STOCKHOLM EXERGI

Isin SE0010599019 Coupon 1,75 Maturity 2023-02-14 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 0 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 0 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name SCANIA

Isin XS1485739723 Coupon 1,125

Maturity 2021-09-06 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 5 Volume bought, SEK mln 0 Number of bids 1 Number of accepted bids 0 Average yield - Lowest accepted yield - Highest yield - Accepted at lowest yield, % -

Auction Result of auction Auction date 2020-12-16 Name SCANIA

Isin XS1867695469

Coupon 0.635 Maturity 2022-02-21 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 55 Volume bought, SEK mln 30 Number of bids 2 Number of accepted bids 1 Average yield 0.39 Lowest accepted yield 0.39 Highest yield 0.39 Accepted at lowest yield, % 100.00





